Stefano De Martino, clamoroso: “Relazione clandestina con Alessia Marcuzzi”

Tutti si chiedono come mai la storia tra Stefano De Martino e Belen sia finita e Dagospia sgancia una bomba clamorosa: relazione clandestina con Alessia Marcuzzi.

Da oltre un mese i giornali ed i siti di gossip fanno uscire ogni genere di voce e indiscrezione sulla fine della storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il conduttore napoletano è stato associato in questi giorni a diverse donne, ma ha sempre smentito tutte le voci e chiesto che la sua vita sentimentale venga lasciata privata. Belen dal canto suo non parla e le voci si moltiplicano.

L’ultima delle quali è veramente clamorosa. Secondo quanto riportato su ‘Dagospia‘, il motivo della rottura tra i due sarebbe una relazione clandestina tra il conduttore napoletano e Alessia Marcuzzi. Nel sito specializzato in gossip viene spiegato che Belen avrebbe scoperto questa relazione e che da quel momento è iniziata la crisi.

Ecco la notizia condivisa da Dagopsia:

“BELIN BELEN DA 2 SETTIMANE E’ IN AMORE CON GIANMARIA ANTINOLFI, UN IMPRESSIONANTE IMPRENDITORE NAPOLETANO CON CUI SI STA SOLLAZZANDO TRA I FALLICI FARAGLIONI DI CAPRI – MA L’AFFARE E’ PIÙ GROSSO, MOOOLTO PIU’ GROSSO: C’E’ UN FILO ROSSO CHE LEGA LA FINE DEL RAPPORTO DE MARTINO-BELEN E LA CRISI MARCUZZI- CALABRESI: LA RELAZIONE CLANDESTINA (SCOPERTA DA BELEN) TRA DE MARTINO E ALLESSA MARCUZZI… – FOTO!”.

Stefano De Martino Smentisce immediatamente

Subito dopo che la notizia è apparsa sul web ed ha cominciato a girare, Stefano De Martino ha girato alcune storie Instagram in cui smentisce apertamente la presunta relazione con Alessia Marcuzzi: “Una piccola rettifica, perché tra tutte le cose che sono girate sul web in queste settimane questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che io ho o abbia avuto una relazione con Alessia Marcuzzi. Ho appena chiuso il telefono con Alessia e Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio per una notizia del genere”.

Il conduttore napoletano ci tiene a fare sapere che non vuole alimentare polemiche per la fake news, ma chiarisce che ci sono limiti che non vanno valicati: “Io sono conscio della mia posizione pubblica in questo momento storico, accetto le fake news, le critiche e le voci, ma quando si toccano delle famiglie con bambini… per favore evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, mi innamoro ve lo faccio sapere”.