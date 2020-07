Stefano De Martino, la ‘misteriosa bionda’ è fidanzata ma non con lui

La ‘misteriosa bionda’ fotografata insieme a Stefano De Martino in barca sarebbe fidanzata ma non con il conduttore televisivo e ballerino.

Non c’è nessuna ‘misteriosa bionda’ con la quale Stefano De Martino si starebbe consolando dopo la rottura con Belen Rodriguez. La smentita arriva direttamente dall’ufficio stampa del conduttore televisivo di ‘Made in Sud’ e ‘Stasera tutto è possibile’.

In questi giorni, sulla vita sentimentale del ballerino si sprecano gossip e illazioni. Ieri, Riccardo Signoretti, su Instagram, ha pubblicato la foto in barca di Stefano De Martino e la presunta nuova fiamma. Si tratta della foto che appare sulla copertina del settimanale ‘Nuovo’.

Chi è la ‘misteriosa bionda’ insieme a Stefano De Martino

La foto ha fatto rapidamente il giro dei social e sono stati in molti a chiedersi chi fosse questa misteriosa ragazza. Quello che lo scatto pubblicato dal settimanale ‘Nuovo’ non fa vedere è che l’ex di Belen Rodriguez e la giovane non sono i soli a essere in barca. Si trovano infatti con alcuni amici e anche con il fidanzato di lei. Versione dei fatti confermata dall’ufficio stampa di De Martino.

Si chiarisce infatti che la ragazza “si chiama Emma, fidanzatissima con Andrea e non è la nuova fiamma di Stefano De Martino”. Insomma, il ballerino – stanco di continue illazioni sulla sua vita privata – stavolta per smentire ricorre direttamente al suo ufficio stampa, sperando che una volta per tutte riesca a fare chiarezza sull’argomento.