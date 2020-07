Paura a Roma: esplosione in un hotel, sul posto pompieri e ambulanze

Forte esplosione di una caldaia in un hotel di Roma, paura nella Capitale: sul posto pompieri e ambulanze, ci sono diversi feriti.

C’è stata poco fa una forte esplosione in un hotel in zona piazza Bologna a Roma. La causa è stata una caldaia che era in corso di riparazione. Infatti, le persone ferite sono tre manuntentori che stavano lavorando nell’albergo.

Lo riferiscono i vigili del fuoco con una nota in cui spiegano che c’è stata la detonazione, ma non aggiungono molti altri dettagli. Da quanto si apprende ci sarebbero feriti a causa dell’esplosione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche uomini e mezzi del Suem 118.

Cosa è successo a Roma: esplosione in un hotel

Da quanto è possibile apprendere, dopo l’esplosione, tre persone sono state soccorse e quindi portate in ospedale dal 118. Non verserebbero in condizioni serie. Secondo quanto appreso, due sono arrivate al pronto soccorso in codice verde e un terzo in codice giallo per i traumi subiti a causa dell’esplosione della caldaia.

L’esplosione è avvenuta oggi intorno alle 13 presso l’hotel Mercure, sito in via Calabria, non lontano da piazza Bologna. Non è chiara la ragione dell’esplosione, mentre i soccorsi sono stati immediati. Grande paura dopo quanto accaduto, sebbene fortunatamente non versino in condizioni serie i feriti coinvolti.