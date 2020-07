Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 2 luglio, con una nuova puntata della soap opera di Canale5 DayDreamer: ecco tutte le anticipazioni

Appuntamento da non perdere oggi, giovedì 2 luglio, con una nuova puntata di DayDreamer in onda su Canale5. Sanem cercherà Can che lo troverà soltanto nel bosco. Così lo convincerà per affrontare la commissione disciplinare affermando la sua innocenza dopo l’accusa in base al piano di Aylin. Intanto Ayhan e Ceycey hanno trovato l’hacker: i due potrebbero aiutare il Divit a far decadere l’accusa nei suoi confronti. Intanto, però, Emre è in agguato e cercherà di far andare le cose secondo il suo piano.

Oggi in tv – DayDreamer, le curiosità

Successivamente Can proverà a giustificarsi, ma può contare solo sulla sua parola che non ha prove certe che gli potrebbero così la licenza. La dark lady, la bellissima Aylin, artefice di tutto, si presenta alla Fikri per convincere Emre di non essere lei la colpevole. Il suo gesto convince e fa tirare un sospiro di sollievo ad Emre che crede all’estraneità della sua fidanzata. Sanem arriva all’indirizzo e trova anche Emre per affrontare la persona che ha messo nei guai Can: così incontrano Himli, un collaboratore di Aylin.