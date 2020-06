Temptation Island Vip, Manila Nazzaro: “Il mio ex aveva un’altra famiglia”

L’ex miss Italia Manila Nazzaro pronta a sbarcare a Temptation Island Vip insieme a Lorenzo Amoruso: “Il mio ex aveva un’altra famiglia”.

Potrebbe essere un’edizione mista che mette insieme vip e persone comuni, quella di quest’estate di Temptation Island. Tra i nomi che si fanno ci sono quelli di Antonella Elia e il suo compagno Pietro Dalle Piane, Giovanna Abate e Sammy Hassan, freschi di uscita da Uomini e Donne.

Appare invece certa, a quanto sembra, la partecipazione di Manila Nazzaro, nel reality insieme con l’attuale fidanzato Lorenzo Amoruso, dopo un matrimonio andato a rotoli. Su quanto accaduto, l’attrice si è confessata a Diva e Donna.

Le rivelazioni di Manila Nazzaro sul suo ex

La rottura con il suo ex, Francesco Cozza, è stata davvero un duro colpo: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia”. I fatti risalgono a settembre 2017, quando in realtà con l’ex fantasista della Reggina si stava separando.

L’ex Miss Italia ammette infatti: “Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”. Ora Manila Nazzaro si è fidanzata con un altro ex calciatore, Lorenzo Amoruso, e le turbolenze del passato sembrano passate: “I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata”.