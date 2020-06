Viaggio in auto: i tormentoni dell’estate 2020

Le canzoni più cool dell’estate 2020 da ascoltare durante un viaggio in auto.

Quella che stiamo vivendo oggi è una stranissima estate. Non ce ne siamo nemmeno accorti e siamo già a luglio. Essere rimasti chiusi in casa ha bloccato non solo la nostra vita, ma anche quella delle aziende discografiche e dei cantanti che chiaramente non hanno potuto portare avanti i live o le uscite di nuovi dischi. Gli artisti però si sa, sono poliedrici e ricchi di sorprese. Così in molti, da casa, hanno creato delle hit e delle nuove canzoni che in poco tempo sono diventati i tormentoni dell’estate 2020.

Quali sono le hit dell’estate 2020?

Se avete intenzione di partire per un viaggio in auto in questa estate e state cercando la colonna sonora giusta state tranquilli. Non c’è pandemia che tenga, le hit da ballare in spiaggia o da cantare in macchina ci sono e sembrano essere ancora più travolgenti di quelle delle scorse estati!

Karaoke – BoomDaBash e Alessandra Amoroso: “Il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera, voglia di ballare un reggae in spiaggia”. Cosa c’è da dire? Questa è la rappresentazione perfetta di ciò che tutti vogliamo in questa estate 2020. Divertimento, canzoni urlate nella notte e libertà.

Mediterranea – Irama: dopo aver partecipato ad Amici Speciali c’è stato un netto ritorno in auge di questo cantante che aveva già segnato l’estate dell’anno scorso con “Nera”. Ora questi ritmi e queste parole così semplici entrano nella testa e non se ne vogliono più andare.

Guaranà – Elodie: la donna che sta cambiando più look all’istante. Questa canzone circola in radio da un po’, ma oggettivamente si è ancorata con il suo ritornello da vero tormentone nella nostra mente. Chi non si è ritrovato a urlare da solo “Tequila e Guaranà” sotto la doccia?

Non mi basta più – Baby K: che estate è senza una hit di Baby K? Aggiungeteci poi il fatto che insieme a lei per questo tormentone troviamo anche Chiara Ferragni? Non che sia la futura Mina, ma sicuramente ha un appeal molto forte e la sua partecipazione a questo brano ha dato una sferzata in positivo alla canzone. Tutte le fan si sono già immortalate sui social a urlare “Questo è il pezzo mio preferito”.

