Oggi in tv – DayDreamer, le anticipazioni delle puntate

Da non perdere le puntate di DayDreamer: scopriamo insieme tutte le indiscrezioni della serie turca con numerosi colpi di scena

Da non perdere i prossimi appuntamenti con DayDreamer – Le ali del Sogno. Ci sarà il primo vero bacio tra Sanem e Can, mentre Polen tornerà a Istanbul per avvicinarsi al personaggio interpretato da Can Divit. Sanem vuole conquistare l’uomo che ama, mentre successivamente la Aydin organizzerà una festa di compleanno a sorpresa per Polen in modo tale che non passi la giornata con Divit. A causa di un’incomprensione Sanem non si presenterà alla festa perché crede che la modella e Can siano pronti per convivere. Quest’ultimo andrà via dalla festa di compleanno di Polen quando scoprirà l’arcano e raggiungerà la ragazza.

Oggi in tv – DayDreamer, le curiosità

Divit raggiungerà la Aydin che ritroverà proprio sul palco del teatro, da sola, dove si sono dati il loro primo bacio. Infine, Can Divit bacerà in modo passionale Sanem e la ragazza scoprirà così che il suo capo è Albatros. Da non perdere le puntate della serie turca DayDreamer con numerosi colpi di scena. Inoltre, le indiscrezioni delle puntate turche svelano che il personaggio interpretato di Can Yaman indosserà lo smoking e le scarpe del giorno della festa dei 40 anni dell’agenzia per svelare la sua reale identità a Sanem.