Bambino trovato in una gabbia circondato da topi, serpenti, pistole e droga

Un bambino di 18 mesi è stato trovato rinchiuso in una gabbia per cani, circondato da topi, pistole, droga e un pericolosissimo serpente boa.

La polizia ha arrestato tre persone dopo che un bambino è stato trovato in una gabbia per cani in condizioni squallide nella contea di Henry, nello stato americano della Georgia. Il bambino, 18 mesi, è stato trovato dai poliziotti durante un’incursione in una casa rurale dove gli occupanti tenevano armi, piante di cannabis e più di 600 animali, tra cui anche un letale boa constrictor. Accanto alla “cuccia” del piccolo c’erano tre secchi di topi con un boa constrictor a pochi metri di distanza. Secondo il rapporto della polizia, inoltre, vermi e scarafaggi erano sparsi per tutta la casa. TJ Brown, 46 anni, Heather Scarbrough, 42 anni, e Charles Brown, 82 anni, sono stati arrestati sulla scena del crimine giovedì scorso. Tutti e tre i sospetti sono stati accusati di abuso di minori aggravato, crudeltà aggravata sugli animali, possesso di armi da fuoco, fabbricazione di marijuana e possesso di droga, riferisce News Channel 5.

Bambino trovato in una gabbia per cani, il caso scioccante

Lo sceriffo della contea di Henry, lo sceriffo Monte Belew, ha riferito che il bambino è stato trovato in una gabbia per cani in soggiorno. Aveva con sé pochi giocattoli e nemmeno una coperta. “Tutto ciò che quel bambino possedeva o con cui giocava era in quella cuccia”, ha detto Belew. “Con tutta l’esperienza delle forze dell’ordine quassù, è difficile trovare qualcosa che ci sconvolga”, ha aggiunto. “Non l’ho mai visto prima, e posso garantire che i signori quassù con me non l’hanno mai visto prima”. Il Corpo di Soccorso Animali è stato arruolato per portare via gli animali della casa: 86 polli, 56 cani, 10 conigli, 4 pappagallini, 3 gatti, 8 serpenti, un fagiano, 531 roditori, un geco e tre alianti da zucchero. I poliziotti hanno scoperto anche 127 piante di marijuana e 17 pistole.

Commentando il caso, il procuratore distrettuale Matt Stowe ha avvertito la gente di stare attenta ai segni di abusi sui bambini. Ha detto: “Nella nostra comunità i bambini sono molto apprezzati. Indagheremo molto attentamente su questo e su ogni accusa di abuso sui bambini. Spesso queste cose possono essere nascoste, soprattutto quando si trovano in una zona remota o rurale. Ma anche in un’area urbana, la verità è che non sappiamo mai veramente cosa fanno i nostri vicini della porta accanto. È importante che questo serva da avvertimento: se vedi qualcosa fuori posto, lo fai sapere”.

