Claudio Amendola torna al ‘cinema’: “Personaggio impegnativo” – VIDEO

Reduce dal successo della fiction Nero a metà, della quale è già pronta la seconda stagione, l’attore Claudio Amendola è tornato al cinema col film ‘Abbi fede’, per la regia di Giorgio Pasotti. Una pellicola per lui impegnativa, come ha spiegato egli stesso al settimanale ‘Mio’.

“E’ un personaggio talmente lontano da me e per me incomprensibile che ho avuto modo di prepararlo” – ha spiegato l’attore romano – “Era scritto così e io ho seguito le indicazioni fondamentali di Giorgio”. In particolare, le sue difficoltà erano nel ruolo di un neofascista che deve ‘redimersi’.

L’ultimo film di Claudio Amendola: l’attore si racconta

Spiega ancora nell’intervista l’attore e figlio d’arte: “E’ un film al quale tengo molto, inusuale per il pubblico italiano. Se sta ottenendo un gradimento importante mi fa piacere: era un progetto rischioso e i riscontri rendono orgogliosi”. L’attore infine ne ha per quanto accaduto al Circo Massimo durante un presidio, sfociato in violenza: “Un obbrobrio a cui siamo stati costretti ad assistere. C’è una parte di Italia che purtroppo non si riesce a estirpare”.

La storia della seconda pellicola diretta da Giorgio Pasotti, a distanza di sei anni da ‘Io, Arlecchino’, è molto particolare ed è legata al lockdown da Coronavirus. La pellicola infatti sarebbe dovuta uscire al cinema, ma è rimasta bloccata. Così, dall’11 giugno, è visibile in esclusiva sul sito di Raiplay e sta ottenendo critiche abbastanza positive.