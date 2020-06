Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti, oggi 21 Giugno

Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti,...

Live – Non è la D’Urso: dall’emergenza sanitaria all’intrattenimento con tanti ospiti e le anticipazioni su cosa accadrà stasera in televisione

L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus continua a incidere sulla nostra quotidianità e, ovviamente, anche sui palinsesti televisivi. Tuttavia Live – Non è la D’Urso e la sua conduttrice si mantengono stabili nella fascia serale della domenica sera. Barbara D’Urso anche stasera porterà nel suo programma il parere di esperti che ci terranno aggiornati sull’emergenza sanitaria e sulle norme da seguire per evitare il contagio e tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo.

La trasmissione di Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Scopriamo insieme le anticipazioni sul programma.

Leggi anche –> Giorgia Meloni bestemmia in diretta con Mentana, ecco la verità VIDEO

Live – Non è la D’Urso stasera su Canale 5

Barbara D’Urso ha rivelato alcuni dei nomi di coloro che stasera partecipano alla sua trasmissione. In studio ci sarà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, la quale si confronterà con altri ospiti e con la conduttrice. Contro le sfere la famiglia Argento: Dario, Asia e Fiore si contrapporranno ai cinque sferati. Lo show sta pian piano tornando alla normalità e questo si nota facilmente dal ritorno ad alcune vecchie abitudini e al limitarsi sempre di più dello spazio dedicato agli aggiornamenti sull’emergenza economico – sanitaria. Tuttavia l’argomento epidemia verrà affrontato anche oggi con eminenti esperti e reportage dedicati. Sarà presente in puntata anche Lory Del Santo, ma soprattutto si parlerà del matrimonio fra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, da poco annunciato e già finito su tutte le prime pagine dei giornali scandalistici. I due saranno presenti in trasmissione?

Non è certo, eppure è molto probabile che sarà proprio così, dopotutto Live – Non è la D’Urso è stato da sempre, nel bene e nel male, la fonte di maggior visibilità per l’ex gieffino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI