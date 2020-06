Coronavirus, parla Silvestri: “Basta paura, ora affidiamoci alla conoscenza”

Il virologo italiano di fama mondiale Guido Silvestri parla dell’emergenza Coronavirus: “Basta paura, ora affidiamoci alla conoscenza”.

Guido Silvestri, virologo italiano che vive ad Atlanta, in queste settimane è diventato molto seguito su Facebook, dove cura le sue ‘pillole di ottimismo’. All’interno di queste, traccia un bilancio dell’evoluzione del contagio da Coronavirus.

Da diverso tempo, il noto virologo sottolinea come ci sia un indietreggiamento del virus e con le dovute cautele spiega che questo deriva da fattori diversi dal solo lockdown. Anche oggi ne cita alcuni: “Stagionalità, attenuazione del virus, immunità naturale o quant’altro”.

Le parole di Guido Silvestri sulla paura del Coronavirus

Il professor Guido Silvestri non minimizza la pandemia, invita a restare in guardia, ma sottolinea che paura e catastrofismo oggi non servono. Cita i dati ed evidenzia: “La riapertura a fasi dell’Italia non ha causato nessun rimbalzo dei casi, come molti invece temevano e prevedevano”. Anzi, il calo è stato costante, ieri peraltro si è scesi abbondantemente sotto i 200 ricoveri totali in terapia intensiva.

“E’ vero che il virus è lungi dall’essere sconfitto in modo definitivo, la pandemia è tutt’altro che finita, c’è ancora tanto lavoro da fare”, afferma Silvestri, ma “la narrativa catastrofista – alimentata da media sensazionalisti, politici impauriti e/o opportunisti, ed esperti drogati dai riflettori – va messa in soffitta, una volta per tutte. Di paura ne abbiamo avuta fin troppa. Per l’Italia adesso deve arrivare l’ora dell’ottimismo che viene dalla conoscenza”.