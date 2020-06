Temptation Island, via ufficiale: arriva la data – VIDEO

Via ufficiale al reality show Temptation Island, con la conduzione affidata anche quest anno da Filippo Bisciglia: arriva la data nei palinsesti Mediaset.

Arriva l’ufficialità: tornerà Temptation Island, con la conduzione affidata anche quest anno da Filippo Bisciglia. Di fatto, il reality delle tentazioni arriverà in televisione in una formula Covid-edition, che dovrà garantire il distanziamento sociale.

In un’intervista a Vanity Fair lo aveva spiegato bene Maria De Filippi: “Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”.

Sul fatto che il reality potesse ripartire si era detta ottimista anche Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi di Maria De Filippi. Adesso arriva la conferma che molti attendevano, dunque, e c’è anche la data. Il noto reality dovrebbe andare in onda a partire dal 7 luglio. Resta adesso da capire come gli autori del programma gestiranno le restrizioni in campo in materia di Coronavirus.