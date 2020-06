Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti, oggi 14 Giugno

Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti,...

Live – Non è la D’Urso: dall’emergenza sanitaria all’intrattenimento con tanti ospiti e le anticipazioni su cosa accadrà stasera in televisione

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 continua a incidere sulla nostra quotidianità e, ovviamente, anche sui palinsesti televisivi. Tuttavia Live – Non è la D’Urso e la sua conduttrice si mantengono stabili nella fascia serale della domenica sera. Barbara D’Urso anche stasera porterà nel suo programma il parere di esperti che ci terranno aggiornati sull’emergenza sanitaria e sulle norme da seguire per evitare il contagio e tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo.

La trasmissione di Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Scopriamo insieme le anticipazioni sul programma.

Live – Non è la D’Urso stasera su Canale 5

Nonostante Barbara D’Urso e la redazione di Live abbiano voluto mantenere il più totale riserbo sui nomi di coloro che partecipano alla trasmissione, qualche indiscrezione su cosa accadrà questa sera è comunque trapelata… Innanzitutto il format continuerà a prestare grande attenzione all’emergenza sanitaria nella prima parte, avvalendosi di reportage e opinioni di esperti accreditati.

La seconda parte della trasmissione sarà dedicata come sempre al gossip e all’intrattenimento.

Asia Argento a Live – Non è la D’Urso

Stasera in trasmissione interverrà Asia Argento. Sostenuta da chi la ama e osteggiata da chi la odia, la figlia del noto regista finisce per tornare sempre e comunque fra le prime pagine dei giornali scandalistici. Quello di stasera a Live sarà un ritorno perché la diva è già stata altre volte nella schiera dei Vip che hanno animato lo show condotto da Barbara D’Urso. Dopo la presa di distanza di molti colleghi e l’esclusione da X Factor, fatta senza grandi complimenti, l’attrice ha affrontato altri grandi momenti di sofferenza, primo fra tutti la morte del suo compagno, lo chef americano Anthony Boudain, che si impiccò in una stanza d’albergo l’8 giugno del 2018. Rispetto alla tragedia, Asia Argento recentemente ha rivelato di non vergognarsi di mostrare il proprio dolore e di essere ancora segnata in maniera importante dal drammatico avvenimento.

