Vaccino Coronavirus: “Entro fine anno 400 milioni di dosi in Europa”

L’annuncio del ministro della Salute, Roberto Speranza, riguardo il vaccino contro il Coronavirus: “Entro fine anno 400 milioni di dosi in Europa”.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, utilizza Facebook per annunciare con un post la firma di un accordo molto importante. “Insieme ai Ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda, dopo aver lanciato nei giorni scorsi l’alleanza per il vaccino, ho sottoscritto un contratto con Astrazeneca”, scrive.

L’accordo di queste ore riguarda “l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino da destinare a tutta la popolazione europea. Il candidato vaccino nasce dagli studi dell’Università di Oxford e coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche importanti realtà italiane”.

Le parole di Speranza sul vaccino contro il Coronavirus

Sottolinea ancora nel suo post il ministro della Salute: “L’impegno prevede che il percorso di sperimentazione, già in stato avanzato, si concluda in autunno con la distribuzione della prima trance di dosi entro la fine dell’anno. Con la firma di oggi arriva un primo promettente passo avanti per l’Italia e per l’Europa. Il vaccino è l’unica soluzione definitiva al Covid 19″.

“Per me andrà sempre considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti, non privilegio di pochi”, ha aggiunto, di fatto anticipando l’intenzione di avviare la distribuzione gratuita del vaccino. Si tratta di un passaggio importante, quello di oggi, soprattutto in vista di una possibile seconda ondata di contagi.