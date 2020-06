Paola Perego imbottita di farmaci in diretta tv, cosa le è successo. La conduttrice televisiva ha rivelato alcuni aspetti legati alla sua vita privata e ai suoi problemi di salute.





Si è recentemente messa a nudo di fronte al suo pubblico la Perego e lo ha fatto raccontando alcuni aspetti legati alla sua più nascosta intimità. Alcune sue recenti rivelazioni hanno infatti scosso fortemente coloro che la stimano e la seguono da tempo con grande affetto.

A pochi giorni dalla pubblicazione del suo libro autobiografico Dietro le quinte delle mie paure, la conduttrice televisiva è tornata a parlare a cuore aperto in televisione del difficile periodo che ha attraversato, facendo nel contempo alcune rivelazioni che hanno colpito moltissimo il pubblico che la segue e la stima da tempo.

La conduttrice si è raccontata nel corso della trasmissione Io e te, condotta su Rai 1 da Pierluigi Diaco. La Perego ha ammesso di essersi resa conto di aver vestito la maschera che esigeva il suo ruolo, nascondendo dentro tantissime fragilità. In merito alla sua lotta contro gli attacchi di panico infatti la conduttrice ha dichiarato: “Non potevo andare in onda in quelle condizioni. Ogni volta che andavo in tv mi imbottivo di farmaci. Ecco perché tutti mi dicevano che ero algida e frigida. Non ero io, ma le medicine avevano preso il controllo delle mie emozioni. Questa, per me, è un’esperienza che ho sempre voluto vivere in maniera intima e privata, ma ho capito che non era la strada giusta per affrontare il problema”.

Per questo oggi la conduttrice ha deciso di raccontare a tutti questa parte della propria vita, mettendosi a nudo di fronte al suo pubblico. La Perego ha anche svelato alcuni aspetti molto privati della sua esistenza, come quello di non riuscire a fare la doccia o dormire se si trovava da sola in casa e di quanto il marito Lucio la abbia sempre aiutata molto, offrendole grande supporto. E ora per lei inizia una nuova fase della vita, che sembra lontana da tutto ciò che di così brutto ha vissuto negli anni passati.