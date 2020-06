Dramma Paola Perego, la terribile malattia del padre: “Mi sento impotente”. La conduttrice ha spiegato il difficile momento personale.

Se il lavoro procede a gonfie vele per Paola Perego, sul fronte personale la vita la sta mettendo a dura prova. A confessarlo è la stessa conduttrice in un’intervista a Vanity Fair, alla quale ha raccontato una dolorosa verità.

Leggi anche –> Chi è la figlia di Paola Perego: età, foto, lavoro, vita privata di Giulia Carnevale

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La dura sfida di Paola Perego

Purtroppo, il padre della conduttrice è gravemente malato, e chiunque, da figlio, si sia trovato in una situazione simile sa come ci si sente. “Credo di non riuscire a gestire il senso di impotenza, tutto deve risolversi ora e subito – ammette Paola Perego -. Mi sto sentendo impotente perché mio padre, che ha novant’anni, è molto malato. Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo”.

Le 53enne originaria di Monza è molto legata al suo papà, e se riesce ad affrontare questa difficile situazione e anche perché ha al suo fianco una famiglia che la sostiene. Il marito Lucio Presta, col quale è felicemente sposata dal 2011, e i suoi amatissimi figli e nipoti riescono a rendere il dolore e le preoccupazioni relativamente più sopportabili.

EDS