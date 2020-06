Stasera in tv – “rEsistiamo – diari della quarantena”, le storie

Da non perdere l’appuntamento di oggi, mercoledì 10 giugno, con “rEsistiamo – diari della quarantena” in onda su Italia1: ecco le storie

Imperdibile appuntamento oggi, mercoledì 10 giugno, con “rEsistiamo – diari dalla quarantena” che andrà in onda in prima serata su Italia1. Ci saranno i racconti con storie ed emozioni delle persone comuni durante il periodo di quarantena a causa del Coronavirus. Ci saranno così video-diari che svelano la quotidianità della gente. L’idea è nata da Simone Mele, montatore, che insieme a Fabrizio Montagner e Susanna Paratore hanno curato tutti gli aspetti il docufilm prodotto da EndemolShine Italy è incentrato su storie di vite normali, diverse tra loro, che raccontano la storia di tutti noi.

LEGGI ANCHE –> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 10 giugno prima e seconda serata



Stasera in tv – “rEsistiamo – diari della quarantena”, i protagonisti

In questi lunghi mesi per il lockdown la redazione insieme agli autori, produzione e protagonisti hanno lavorato via telematica selezionando e montando il materiale arrivato dai vari protagonisti che è stato caricato su un cloud condiviso. Tra i protagonisti di “rEsistiamo” c’è Sara, infermiera della terapia intensiva del San Raffaele di Milano, che è stata impegnata in prima linea in quei mesi. Sara racconta così il rapporto con la malattia tra gioie e dolori. Poi ci saranno Federica e Luca, due neo-genitori, che sono stati protagonisti con la nascita della loro prima figlia. In aggiunta, c’è Elisa, una giovane mamma single di Roma, Margherita con la figlia di 12 anni, che si trasferisce dal padre durante la pandemia. Lei deve fare i conti con la solitudine. Infine, c’è anche la storia di una grande famiglia di Napoli, due genitori con ben 6 figli e gli appuntamenti della giornata appesi al muro. Senza scuola, senza attività pomeridiane, senza la possibilità di uscire. Tutti dentro casa, giorno e notte.