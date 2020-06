Salvini da Floris, clamorosa gaffe sulla mascherina in pubblico

Matteo Salvini da Giovanni Floris a “Di Martedì”, clamorosa gaffe sulla mascherina in pubblico. Ecco cosa hanno dovuto spiegare in diretta al leader della Lega.

Il segretario della Lega Matteo Salvini è stato ospite ieri sera a “Di Martedì”, programma condotto da Giovanni Floris che tratta temi di politica, cultura e attualità. Salvini era stato invitato a commentare le immagini della manifestazione del centrodestra a Roma, tenutasi nella mancanza di tutte le norme preventive al Covid-19. Durante le immagini registrate in manifestazione Salvini è stato inquadrato più volte con la mascherina abbassata, fisicamente molto vicino alle persone, mentre si scattava fotografie con i fans e parlava con loro. Nei giorni successivi alla manifestazione la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni aveva detto, in una intervista al Corriere, che “quasi tutti avevano le mascherine”, aggiungendo: “Io la mascherina l’ho sempre indossata e parlo per me. E non avendo elementi per dire che il Covid sta sparendo non lo faccio, ne parlino gli esperti. Se dicono di utilizzare le mascherine, le utilizziamo”.

Floris contro Salvini, “non può farlo”

Quando Floris gli ha fatto notare il gravissimo errore, che potrebbe aver messo a rischio la salute del leader della Lega e dei suoi sostenitori, Matteo Salvini è sbottato: “Ma io posso abbassare la mascherina per parlare con una signora?”. Floris ha spiegato: “Eh no, se non è a un metro e mezzo, no…”, è infatti questa la prima regola della crisi sanitaria. Salvini allora ha chiesto di poter vedere le foto di Piazza del Popolo sabato scorso, quando si è tenuta la manifestazione a favore del movimento Black Lives Matter, a cui però non ha partecipato pubblicamente nessun esponente politico. Floris ha detto: “Non ce l’abbiamo con la manifestazione, ce l’abbiamo con lei!”.

