Stefano Accorsi | altro figlio in arrivo | sarà padre per la quarta volta | FOTO

Stefano Accorsi | altro figlio in arrivo | sarà padre per la...

Per Stefano Accorsi figlio numero 4 in arrivo, con la moglie Bianca Balti che tra non molto tempo gli darà un altro bebè. Quando è previsto il lieto evento.

Lieto evento per Stefano Accorsi. L’attore classe 1971 infatti diventerà presto padre per la quarta volta. Sua moglie Bianca Vitali partorirà tra non molto dopo avere dato al proprio partner il piccolo Lorenzo nel 2017.

Accorsi poi è papà anche di Orlando ed Atena, di rispettivamente 14 e 11 anni, nati dalla sua precedente relazione con l’attrice francese Laetitia Casta. E proprio su Instagram Stefano Corsi ha annunciato che sarà padre, con un apposito post. Non entrando particolarmente nei dettagli ma facendo sapere comunque che tutti i suoi figli attendono presto il nuovo venuto. Non si sa ancora se sarà un maschietto od una femminuccia.

Stefano Accorsi figlio, altro bebè in arrivo tra pochi mesi

Il parto dovrebbe avvenire tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, quindi presumibilmente fra settembre ed ottobre. La Vitali ha 20 anni in meno di Stefano Accorsi. È nata nel 1991 e fa la modella. I due si sono conosciuti sul set di ‘1992’, la celebre serie televisiva prodotta da Sky che narra le vicende di Tangentopoli e dello scandalo Mani Pulite che scosse l’Italia all’inizio degli anni ’90. ‘1992’ era la prima delle tre stagioni della serie tv conclusasi a fine 2019 con 2014 e che ha visto nel cast, oltre ad Accorsi ed alla Vitali, anche Miriam Leone. La coppia si è fidanzata sette anni fa per poi convolare a nozze nel 2015.

