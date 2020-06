Focolaio Coronavirus a Roma: 31 contagi e un morto al San Raffaele

31 contagi e un morto al San Raffaele Pisana di Roma: focolaio di Coronavirus nella Capitale, la situazione e gli aggiornamenti.

Risalgono i contagi da Coronavirus nel Lazio e nella sola giornata di oggi sono 28: la causa è legata al focolaio dell’Ircss San Raffaele Pisana. La situazione è tornata sotto controllo, in quanto è stato disposto l’isolamento della struttura e test a tutti con l’affiancamento da parte della Asl.

Leggi anche –> Quando finirà il Coronavirus, le risposte in una vecchia epidemia del 1890

Il commissario straordinario della Asl Roma 3, Giuseppe Quintavalle, ha spiegato che ci sono 31 casi accertati, “di cui 9 dipendenti, due esterni ed entrambi famigliari di operatori sanitari e 20 pazienti, di cui 18 già trasferiti e due in trasferimento”.

Leggi anche –> Infermiera malata di Coronavirus: “I complottisti ignoranti devono tacere”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La situazione del focolaio di Coronavirus a Roma

Confermato dalla Asl anche un decesso, si tratta di “un paziente affetto da plurime patologie (parkinson e diabete) positivo al tampone naso-faringeo”. Anche i dimessi negli ultimi 14 giorni saranno sottoposti a test per capire se siano positivi. “La struttura sta dando tutta la collaborazione necessaria alla Asl che nella giornata odierna ha disposto un affiancamento della direzione sanitaria per consentire un miglior supporto per il contenimento del focolaio, la gestione dei casi e il loro tracciamento”, viene spiegato in una nota.

Si legge ancora: “È in corso l’indagine epidemiologica innanzitutto sulle procedure organizzative e i percorsi assistenziali al fine di identificare una possibile criticità che possa aver agevolato la diffusione del virus tra i reparti a fronte delle misure di prevenzione adottate. Al momento l’ipotesi più accreditata del caso indice è relativa ad alcuni operatori sanitari, ma si resta in attesa della conclusione dell’indagine epidemiologica”.