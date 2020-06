Stasera in tv – Amici Speciali, le anticipazioni della finale

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 5 giugno 2020, con la finale di Amici Speciali in onda su Canale5 a partire dalle 21:20: ecco le anticipaziioni

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 5 giugno, con la finale di “Amici Speciali” in onda su Canale5 a partire dalle 21:20. Chi sarà il vincitore tra Alessio Gaudino, Irama, Michele Bravi e Umberto Gaudino? I giurati saranno Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Eleonora Abbagnato. L’ospite della serata sarà J-Ax che canterà il suo ultimo singolo “Una voglia assurda”. Inoltre, lo stesso artista ha collaborato con Alberto Urso per una versione aggiornata del classico “Quando quando quando”.

Non ci saranno i The Kolors con Stash che ha svelato: “Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. E io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante”. Poi ha aggiunto: “La mia coppa l’ho alzata nel 2015…Da due anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente. Ho dato voti e li ho consigliati per cui mi sembra giusto rinunciare in questo momento al mio posto di finalista”.

Stasera in tv – Amici Speciali, le curiosità

La gara sarà tra i quattro finalisti, ma ci sarà anche il sostegno dei loro compagni di squadra bianca e blu. Si esibiranno Gaia Gozzi, Random, Andreas Muller, Giordana Angi, Gabriele Esposito, Alberto Urso, i The Kolors e Javier Rojas.

Infine, a scegliere chi sarà il vincitore assoluto tra Alessio Gaudino, Irama, Michele Bravi e Umberto Gaudino sarà il vincitore assoluto dell’edizione, sarà soltanto il televoto. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 5 giugno, con la finale di “Amici Speciali“.