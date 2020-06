BarbieXanax, chi è la Youtuber: nome vero, curiosità e vita privata

Chi è la Youtuber BarbieXanax, qual è il suo nome vero, cosa fa e perché è famosa: curiosità e vita privata, femminismo, cinema e serie tv.

Classe 1987, BarbieXanax, nickname di Marta Suvi, è una Youtuber diventata molto famosa nel corso degli anni. Si occupa di cinema e serie televivisive, ma anche di femminismo. A soli 20 anni, apre il suo canale Youtube, che è davvero molto longevo.

Laureata in teoria e critica cinematografica, i suoi primi video destinati a diventare virali appaiono solo nel 2012. Si preoccupa innanzitutto di recensire film e libri, quindi serie televisive, in una manciata di minuti.

Cosa sapere sulla Youtuber BarbieXanax

Col passare del tempo, la Youtuber si specializza soprattutto in cinema e serie tv, verso le quali concentra particolarmente la sua attenzione. Apre quindi un altro canale, chiamato BarbieXanaxFactory, l’11 settembre 2010. In questa pagina, parla di altri argomenti e in particolare di femminismo. Quest’ultimo, è un argomento che le sta particolarmente a cuore.

Grazie al suo impegno e all’interesse che generano questi argomento, il suo canale secondario conta oggi più iscritti rispetto a quello principale. Dal 2018, appare anche Bix’s Coven, un terzo canale, dove pubblica video in cui commenta episodi di cronaca nera, riservando particolare attenzione a cold case e serial killer. Presente sui social network, BarbieXanax ha anche un blog personale.