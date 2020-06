Sergio Múñiz, modello e attore: che fine ha fatto, carriera e curiosità

Chi è Sergio Múñiz, modello e attore spagnolo che è molto noto nel nostro Paese: gli esordi, che fine ha fatto, carriera e curiosità.

Classe 1975, Sergio Múñiz è un modello e attore spagnolo che è molto noto nel nostro Paese. Da metà anni Novanta, vive infatti in Italia, dove lavora come modello e nel 2004 ha raggiunto una certa fama mediatica per aver vinto la seconda edizione dell’Isola dei Famosi.

Leggi anche –> Emigratis: Antonio Villani, chi è l’attore italiano famoso in Russia

Subito dopo è protagonista della miniserie La signora delle camelie, quindi torna in patria dove esordisce come attore con il ruolo di Juan Borgia nel film Los Borgia, diretto da Antonio Hernández ed è stato inviato nel reality El traidor su Cuatro TV.

Leggi anche –> L’Uomo Gatto di Sarabanda: vero nome, che fine ha fatto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità sull’attore e modello Sergio Muniz

Tornato in Italia, si fa notare sul piccolo e sul grande schermo, ma anche a teatro: qui viene diretto da registi come Massimo Romeo Piparo e Chiara Noschese. Al cinema, lo ritroviamo in Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, regia di Ugo Fabrizio Giordani, quindi in La finestra di Alice, regia di Carlo Sarti. Nel 2016, esce Prima di lunedì, una divertente commedia interpretata da Vincenzo Salemme. Nella fiction, la sua ultima apparizione è nel 2012 nella serie I Cesaroni.

Torna sul grande schermo nel 2020 con la pellicola Si vive una volta sola, diretta da Carlo Verdone, in cui interpreta il ruolo di Xabier. L’uscita del film era prevista a fine febbraio, ma è rimasto bloccato a causa del Coronavirus. Ha partecipato nel 2014 alla prima edizione del talent show Si può fare!, vinta da Maddalena Corvaglia.