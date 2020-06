Oscar Farinetti, chi è: età, carriera, vita privata del patron di Eataly

Oscar Farinetti è il famoso imprenditore italiano che ha fondato Eataly. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Uno degli imprenditori più in vista oggi in Italia è sicuramente Oscar Farinetti. L’affermato dirigente d’azienda, ex proprietario della catena di grande distribuzione Unieuro, ha fondato Eataly, facendolo diventare in poco tempo un brand di successo noto in tutto il mondo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Oscar Farinetti

Natale Farinetti, conosciuto come Oscar, è nato ad Alba, in Piemonte, il 24 settembre 1954. Suo padre era il partigiano, imprenditore e politico Paolo Farinetti. Dopo aver frequentato il liceo classico “Govone” di Alba, Oscar si è iscritto alla facoltà di economia e commercio dell’Università di Torino nel 1972, ma ha abbandonato l’università nel 1976.

Oscar Farinetti ha contribuito in prima persona a sviluppare il supermercato Unieuro fondato dal padre nel 1967, fino a farlo diventare una catena di grande distribuzione specializzata in elettronica. Nel 1978 è diventato membro del consiglio d’amministrazione, poi amministratore delegato e infine presidente, incarico che ha ricoperto fino al 2003. Dopo di che ha deciso di vendere Unieuro alla public company inglese di vendita al dettaglio di elettronica di consumo Dixons Retail, con sede a Hemel Hempstead (Regno Unito), e con il ricavato di 528 milioni di euro ha fondato nel 2004 una nuova catena di distribuzione alimentare, Eataly.

Nel 2003 Oscar Farinetti ha acquistato e seguito la ristrutturazione del Premiato Pastificio Afeltra di Gragnano (Campania), del quale è poi diventato amministratore delegato. Nel periodo 2002-2004 ha collaborato a diverse ricerche didattiche di mercato dell’Università Bocconi di Milano e dell’Università di Parma. Nel 2011 ha promosso il viaggio in barca a vela da Genova a New York “7 mosse per l’Italia”, al quale ha partecipato insieme a Giovanni Soldini, dal 25 aprile al 2 giugno dello stesso anno (raccontando poi l’esperienza in un libro omonimo). Nel frattempo Eataly ha aperto numerose filiali: non solo in Italia, ma anche in Giappone, negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Nell’estate 2015 il fondatore ha deciso di fare un passo indietro lasciando ufficialmente gli incarichi in azienda; e nello stesso anno si è dichiarato contrario agli Ogm.

Per il resto, Oscar Farinetti vive a Novello, vicino a Cuneo, è sposato dal 1978 con Graziella Defilé, appoggia il Partito Democratico e ha scritto anche diversi libri. Tra i vari premi e riconoscimenti, nel 2014 gli è stata conferita la laurea honoris causa in Economia presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Nel 2015 durante la trasmissione Servizio pubblico di Michele Santoro fu criticato dal giornalista Marco Travaglio per la partecipazione di Eataly ad Expo senza gara d’appalto “Perché amico del Presidente del Consiglio Renzi” e per alcune sedi “regalate dai Comuni” in cui Eataly non paga l’affitto. E l’11 Maggio scorso, in un’intervista al Fatto Quotidiano, ha dichiarato di ritenere necessario il prelievo forzoso dai conti correnti degli italiani per la ricostruzione post pandemia di Covid-19, “un po’ come fece Giuliano Amato nel 1992” ma trovando “il nome più suadente per dire patrimoniale”.

