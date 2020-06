Daniele Dezi: chi è il fidanzato di Gaia Gozzi – VIDEO

Chi è Daniele Dezi del duo Frenetik e Orang3, considerato da diversi siti di gossip il fidanzato di Gaia Gozzi, vincitrice di Amici.

Il suo nome è stato rivelato nelle scorse ore: il fidanzato di Gaia Gozzi, fresca vincitrice di Amici di Maria De Filippi e impegnata nello spin off Amici Speciali, è Daniele Dezi. Noto come Orang3, è un musicista che ha collaborato con alcuni degli artisti più in voga del momento.

Produttore e polistrumentista, insieme a Frenetik, ovvero Daniele Mungari, ha prodotto in questi ultimi mesi i migliori artisti del nuovo circuito musicale italiano. Da Coez a Salmo, fino a Clementino, sono tanti coloro che hanno avuto a che fare con Frenetik e Orang3.

Oltre a essere produttori, tra le altre di Rolls Royce, brano che ha sdoganato Achille Lauro, hanno composto un loro disco di collaborazioni, dal titolo ‘Zero Sei’. Una delle ultime artiste prodotte è invece Francesca Michielin. Già venerdì scorso, Maria De Filippi, nel corso di Amici Speciali, aveva spiegato che la sua ex allieva era impegnata sentimentalmente. Quindi, erano emersi alcuni indizi, riportati dal sito Il Vicolo delle News, oggi arriva questa conferma. Ma Gaia Gozzi e Orang3 non hanno foto insieme sui social network. Una scelta ben precisa di massima riservatezza sul loro rapporto e sulla loro vita privata, secondo molti.