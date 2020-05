Le previsioni meteo per il Ponte del 2 giugno

Che tempo farà per il Ponte del 2 giugno? Le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Siamo ormai alle porte del famigerato ponte del 2 giugno. Il primo momento di vacanza reale che possiamo in qualche modo concederci dopo il lockdown. Siamo infatti entrati nella fase 2 in cui, sebbene la presenza del virus sia ancora palpabile, possiamo ricominciare a riappropriarci in qualche modo della nostra vita e andare anche al mare e magari in montagna a passeggiare.

Per il ponte del 2 giugno tutto dipende dalle condizioni meteo. Se infatti in questo weekend il tempo in tutta Italia sembra essere un po’ instabile e soprattutto con delle temperature in discesa per via delle correnti fresche dei Balcani, sembra che nei primi giorni di giugno l’alta pressione cercherà di dare una gomitata a quest’area gelida e far sentire tutta la sua potenza per quanto riguarda il primo di giugno.

Che tempo farà il 2 giugno?

Lunedì potrebbe infatti resistere ancora qualche pioggia e temporale soprattutto al sud Italia, per quanto riguarda la Calabria, ma il tutto andrà a migliorare e ad esaurirsi, soprattutto nel pomeriggio lasciando così poi su tutte Italia sole e bel tempo. Le condizioni meteo infatti per il 2 giugno in Italia sono buone. Si parla, infatti di una giornata soleggiata e stabile praticamente ovunque in Italia, ma potrebbe esserci qualche lieve temporale e rovescio, soprattutto nel tardo pomeriggio ma confinato nelle zone dei rilievi Alpini. Quindi se dovete scegliere forse è meglio andare al mare, piuttosto che avventurarsi in vetta alle montagne.

Le temperature per il Ponte del 2 giugno

Per quanto riguarda poi le temperature in questi giorni la sera abbiamo lievemente patito il freddo e abbiamo avuto un weekend con temperature al di sotto della media stagionale. Per quanto riguarda però le temperature dal primo di giugno in poi le cose andranno migliorando .Soprattutto martedì 2 giugno al nord, potremmo arrivare anche a 26-27 gradi.

Le previsioni meteo per la prima settimana di giugno

Per quanto riguarda le tendenze meteo successivo ad oggi chiaramente si possono fare solo delle ipotesi e i modelli meteo parlano comunque di un po’ di instabilità e di situazione meteorologica altalenante tra nord e sud soprattutto fino a metà settimana e in prossimità delle aree Alpine.