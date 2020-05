Alba Parietti, il dramma del cancro: “Diagnosi atroce da sentire”

Alba Parietti, il dramma del cancro e l’affidamento totale a Dio. La showgirl racconta la sua storia con la malattia.

Stando a quanto raccontato da “Di Più”, Alba Parietti si sarebbe di recente raccontata in un’intervista rilasciata al giornalista Lucio Giordano. Durante l’intervista l’opinionista avrebbe parlato non soltanto del suo rapporto con Dio e con la fede, ma anche della sua esperienza con un presunto cancro. La showgirl ha raccontato che all’età di 37 anni le era stata diagnosticata una neoplasia grave al collo dell’utero, ma lei non lo disse nemmeno alla sua famiglia per non creare preoccupazione. Alba ne parlò soltanto con le sue amiche più care, che le sono state vicine: “Non nascondo che la diagnosi fu atroce da sentire: cancro”, racconta la donna.

Alba Parietti, il dramma del cancro: lei si è affidata a Dio

Leggendo l’intervista scopriamo anche che l’opinionista televisiva si affidò a Dio nella speranza di sconfiggere il cancro all’utero: “Invece di allontanarmi mi avvicinavo e così un giorno prima dell’intervento, mi trovai a pregare intensamente”, ha raccontato lei. L’operazione per fortuna andò bene, e a fine intervento Alba ebbe la forza di ridere e scherzare con le amiche in ospedale: “In cuor mio sono convinta che Dio anche in quel caso mi sia stato vicino, mi abbia salvato, come capitò sei anni dopo”, ha raccontato. La showgirl si riferisce a novembre 2004, quando ebbe un incidente insieme all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, in cui fu necessario addirittura l’intervento dei Vigili del Fuoco: “In quel momento il pensiero tornò a Dio, era stato ancora lui a proteggermi, poteva essere l’ultimo istante della mia vita invece c’ero ancora. Da allora porto addosso la sindrome del sopravvissuto”, ha confessato la Parietti. “La fede è un percorso fatto di dubbi”, ha dichiarato. Riguardo ad una possibile vita dopo la morte dice: “Una volta mi sembra di credere ciecamente nell’Aldilà, un’altra penso che sia un bluff”.

