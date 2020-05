Stasera in tv | Gigi, questo sono io: ospiti e anticipazioni

Gigi, questo sono io: nomi degli ospiti e anticipazioni di questa sera, 30 maggio 2020. Ecco dove guardare il programma in streaming.

Ci sarà una vera festa questa sera, 30 maggio 2020, su Rai 1, dove a “Gigi, questo sono io” Gigi d’Alessio farà cantare il pubblico spettatore di grandi successi della musica. Saranno ospiti del programma, infatti, personaggi importantissimi che duetteranno con il famoso cantante. Protagonisti della serata anche i componenti della grande orchestra, diretta dal maestro De Amicis, un coloratissimo balletto e tante canzoni che fanno parte della vita di tutti noi. Volti che c’erano e non ci sono più, ma anche giovani cantanti che sono diventati star mondiali.

Gigi, questo sono io: ospiti di oggi

Alcuni dei nomi degli ospiti questa sera a “Gigi, questo sono io” sono: Claudio Baglioni, Renato Zero, Massimo Ranieri, Lucio Dalla, Mario Biondi, Anna Tatangelo, Arisa e Marco Mengoni, ma ci saranno anche tanti altri artisti. Presenta e accompagna gli ospiti, ovviamente, d’Alessio, che con questo evento musicale sarà capace di unire tutta la famiglia davanti alla televisione, con l’unico pensiero di stare bene e divertirsi insieme. “Gigi D’Alessio, questo sono io” sarà visibile gratuitamente in streaming anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 durante lo stesso orario della messa in onda televisiva. Sarà possibile seguire in streaming il programma, sempre in diretta, anche dal proprio smartphone o tablet: basta scaricare l’applicazione di RaiPlay, disponibile per iOS e Android.

