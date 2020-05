Stasera in onda il penultimo appuntamento con la seconda stagione de Il Castello delle Cerimonie, dove si festeggiano le nozze di Anna e Pasquale, due giovani sposi.

Il Castello delle Cerimonie è in tv con la sua seconda stagione, con il penultimo episodio che celebra il coronamento dell’amore tra Anna e Pasquale, una giovane coppia che non sta insieme da neanche un anno. I due hanno deciso di celebrare il loro amore con le nozze e con un tatuaggio fatto insieme.

La seconda stagione de Il Castello delle Cerimonie, in onda su RealTime, è composta da 15 puntate da 30 minuti ciascuna. La storia d’amore di Anna Raiola e Pasquale Brancaccio inizia in discoteca, dove i due si conoscono e vanno a fare colazione a “Margellina“, parlando per ore. Tra i due è scoccata la scintilla da subito, e dopo 7 mesi avevano già deciso di arrivare all’altare. Il giorno del matrimonio l’abito più sgargiante è quello dello sposo, che oltre ai capelli ha anche una persona per curare la manicure. Per Anna, invece, il trucco alla Jennif Lopez e l’abito sobrio che lascia tutti a bocca aperta.

Il matrimonio ‘sobrio ed elegante‘

Il matrimonio prosegue con Pasquale che si fa accompagnare tutta la giornata dal suo parrucchiere. Per la madre lui è fissato: “Chille tene tre capelli ‘n capa!“. Poi, il dolce momento delle promesse che inizia in un modo decisamente particolare, quando lo sposo dice:”Io, Pasquale, accoglio te…“. La festa, però, sembra concludersi nel migliore dei modi. L’appuntamento con l’ultima puntata della seconda stagione sarà anche l’ultimo in cui figura Don Antonio, scomparso il 1 dicembre 2016.

