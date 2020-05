Bambina di 7 anni pugnalata a morte nel proprio letto davanti alla madre

Una bambina di sette anni è stata pugnalata a morte nel proprio letto con un paio di forbici, di fronte alla madre e alla sorella più piccola, terrorizzate.

Una madre devastata dal dolore, Melissa Dsrosiers, racconta cos’è successo a sua figlia Bella Rose, pugnalata a morte da un amico di famiglia. La piccola era a letto quando l’uomo ha fatto irruzione nella casa ed l’ha pugnalata con un paio di forbici. Melissa ha fatto in tempo a prendere la sua bambina più piccola, Lily, e a correre fuori di casa.

Bella Rose è morta dopo 10 mesi da quando suo padre si è suicidato. Poche ore prima di morire, la bambina aveva fatto un disegno dell’amico di famiglia che poi, in un atto atroce, le ha tolto la vita. Bella Rose, di sette anni, amava cantare e suonare il piano e ogni anno d’estate organizzava un banchetto di limonata con sua sorella Lily, di 4 anni, per raccogliere fondi per un ospedale pediatrico. L’amico di famiglia stava affrontando dei problemi personali ed era stata proprio Melissa a portarlo nella sua casa di Edmonton, Canada, per suggerirgli di farsi aiutare. La signora Dsrosiers programmava di portarlo in un ospedale dopo aver messo a letto le sue figlie, ma non ha fatto in tempo: l’uomo è corso nella stanza di Bella Rose e l’ha pugnalata a morte.

La morte sconvolgente della piccola Bella Rose

Il tremendo incidente è avvenuto a distanza di neanche un anno dal suicidio del marito della signora Desrosiers, Ben. I paramedici hanno cercato disperatamente di salvare la piccola Bella Rose, ma la bambina è morta sulla scena. La Polizia ha arrestato l’uomo sul luogo del delitto ed adesso dovrà sottoporsi al processo. Tutti i vicini e la comunità sono afflitti dalla perdita della bambina.

