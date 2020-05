Al Bano non ha pace: quello che ha fatto Romina fa infuriare Loredana

Secondo quanto rivelato dal settimanale ‘Dipiù Tv’, Loredana Lecciso si sarebbe indispettita per la torta con auguri preparata da Romina per Al Bano.

Da ormai quasi due mesi Al Bano ha chiarito che non c’è alcun ritorno di fiamma con Romina Power ed ha anzi annunciato il fidanzamento con Loredana Lecciso. Insomma la passione si è veramente riaccesa, ma per la soubrette italiana. Ciò nonostante i gossip su un presunto triangolo amoroso sono continuati senza sosta, portando il cantante di Cellino San Marco a dire apertamente che tutte le voci che circolano sono false. Inoltre l’artista si è pure seccato con i direttori dei giornali scandalistici, chiedendo quantomeno di devolvere in beneficenza i profitti fatti con le notizie false su di lui.

Persino il giorno del suo compleanno pare sia stato accompagnato da polemiche sulle continue insinuazioni. Al Bano si è infuriato con i produttori di ‘Domenica In‘ per non aver interpellato Loredana nell’ultima puntata. In questa infatti sono stati offerti diversi omaggi al cantante per il suo 77° compleanno ed era anche stata preparata una poesia di Romina da leggere in diretta. La poesia è stata la proverbiale goccia, l’artista ha infatti impedito a Mara Venier di leggere la lettera dell’ex moglie, lamentandosi della mancanza di par condicio.

Loredana Lecciso arrabbiata per la torta di Romina ad Al Bano?

Ma ci sarebbe dell’altro, almeno secondo quanto rivelato dal settimanale di gossip ‘Dipiù Tv‘, nel quale si legge: “Come era prevedibile Romina Power ha stuzzicato la reazione di Loredana Lecciso”. Il riferimento è alla torta con auguri che l’ex moglie ha fatto per Al Bano. Un gesto che inevitabilmente ha riacceso i riflettori sul loro rapporto. Secondo quanto scritto nel settimanale la cosa avrebbe indispettito non poco Loredana, che vorrebbe (anche giustamente) che tutto il chiacchiericcio sulla sua vita sentimentale terminasse.

Alla torta con auguri, la Lecciso ha risposto su Instagram con una foto in compagnia del suo compagno, accanto alla quale ha scritto: “Buon compleanno Al ❤️❤️❤️”. Una frase normalissima, ma che letta alla luce del presunto fastidio arrecato dagli auguri dell’ex sarebbe una risposta tesa a sottolineare che ora stanno insieme e nulla può distruggere il loro legame.