Monica Demuru, chi è la cantante e attrice: carriera e curiosità

Chi è la cantante e attrice teatrale Monica Demuru, cosa sapere su di lei, carriera e curiosità: gli esordi, le collaborazioni e i successi.

Diplomata in recitazione alla scuola Laboratorio Nove di Firenze nel 1993, Monica Demuru ha accostato negli anni il suo talento di attrice teatrale a una formazione artistica che ha riservato particolare attenzione alla vocalità.

Allieva di Bruno De Franceschi da lui diretta ha intrapreso un percorso di ricerca vocale lungo tre anni. Inoltre, ha studiato canto armonico e difonico, canto antico, oltre che discipline e tecniche teatrali.

Carriera e curiosità su Monica Demuru, cantante e attrice

Ha lavorato in teatro con Societas Raffaello Sanzio, Massimiliano Civica, Deflorian-Tagliarini, nel frattempo ha portato avanti un’intensa attività di cantante e autrice. Ha collaborato con importanti registi teatrali quali Barbara Nativi, Angelo Savelli, Alfonso Santagata, Giancarlo Cauteruccio e Massimo Luconi. Ha partecipato così a importanti festival in giro per l’Europa e ha calcato decine di teatri in Italia e all’estero. Tra gli artisti con cui ha collaborato in quei primi anni di attività ci sono Stefano Bollani e David Riondino.

Ha stretto anche una lunga collaborazione con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, partecipando anche ai concerti della Grande Orchestra Avion Travel. Poi ancora ha collaborato con Barbara Casini e Ares Tavolazzi, oltre che con Musica Nuda, progetto di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Tra gli altri artisti, ricordiamo poi Marco Parente, Moni Ovadia, Simona Bencini, Banda Osiris, Têtes de Bois, Xavier Iriondo. Insieme a Natalio Mangalavite ha composto l’album Madera Balza, 17 brani che vanno da canzoni inedite a una ricerca nella tradizione folk, pop, cantautorale, jazz.