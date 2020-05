Norme di distanziamento, in Giappone utilizzano gli animali di pezza -VIDEO

Per far rispettare le norme sul distanziamento nel cafè di uno zoo in Giappone hanno deciso di utilizzare degli animali di pezza che occupano i posti a sedere.

Nonostante la riapertura di bar e ristoranti, l’afflusso di clienti in questo periodo è limitato rispetto al normale. In parte è certamente dovuto alle norme sul distanziamento che permettono sono un numero limitato di clienti. Tuttavia non è solo una questione di capienza ridotta, ma anche di mancanza di confort nei locali. Le sedie vuote o peggio i plexiglas conferiscono al ristorante un aspetto meno accogliente e piacevole.

Leggi anche ->Fase 2 in Lombardia, linee guida per i ristoranti: anche i familiari a distanza

Per ovviare a questa problematica, il Cafè dell’Izu Shaboten Zoo di Shizuoka, ha pensato di riempire le sedie con degli animali di peluche. Nelle sedie gli avventori saranno affiancati da morbidi e simpatici Capibara (dei roditori), ma in tutto il locale ci saranno anche animali di altro genere, in una sala riempita di tigri e giraffe di pezza. Commentando l’iniziativa, il direttore dello Zoo ha dichiarato: “Dobbiamo tenere le distanze ma lasciare le sedie vuote mette solitudine. Con questa idea, invece, incoraggiamo i visitatori ad essere cauti creando, però, anche un’atmosfera piacevole”.

The cafe at Izu Shaboten Zoo in Shizuoka, Japan uses stuffed Capybaras to enforce social distancing (Photos by @chacha0rca) pic.twitter.com/g15HTL2IG0 — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 21, 2020

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI