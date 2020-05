Bambino morto | decesso in ospedale dopo una tosse forte a 4 anni

La famiglia di un bambino morto in ospedale è disperatissima. Il loro figlioletto aveva una tosse molto forte ed è spirato durante il ricoveroù.

Si indaga sul ricovero di un bambino morto poi alcune ore dopo il suo ingresso all’Ospedale Maggiore di Parma. Il piccolo Jacopo Villa era giunto all’interno della struttura a causa di una tosse molto forte e persistente.

LEGGI ANCHE –> Donna incinta | infetta da Covid è gravissima | plasma da Pavia per salvarla

Una condizione che lo aveva colpito da circa 20 giorni. Nonostante un responso positivo da parte del pediatra, Jacopo ha accusato una grave crisi di natura respiratoria. Questo lo ha portato ad andare con urgenza al pronto soccorso ma non è stato possibile fare niente per salvargli la vita. Adesso la mamma ed il papà del bambino morto richiedono con gran forza che venga condotto un esame autoptico sul corpicino del loro figlioletto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Il Coronavirus è stagionale? Il virologo risponde così – VIDEO

LEGGI ANCHE –> Norme di distanziamento, in Giappone utilizzano gli animali di pezza – VIDEO Bambino morto, la famiglia esige che venga svolta una autopsia

Intervistati da ‘La Gazzetta di Parma’, i genitori fanno sapere di esigere una autopsia per trovare le giuste risposte atte a spiegare una tale tragedia. “Vogliamo che quello che stiamo vivendo noi non capiti anche ad altri. Non abbiamo inoltrato nessuna denuncia, la nostra sola richiesta è quella di procedere con un esame post-mortem. Per noi Jacopo era un angelo che rendeva più belli i nostri giorni”. La famiglia del piccolo fa sapere anche che il bimbo era perfettamente sano. Mai una volta c’era stato il bisogno di somministrargli antibiotici né alcun tipo di antibiotico, e non aveva nemmeno saltato un giorno di scuola alla materna.