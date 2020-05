Elenoire Casalegno choc: “Mi hanno fatto male, chiudo per sempre”

Elenoire Casalegno saluta un nuovo giorno con un messaggio tanto strano quanto curioso, riguardante una scelta che cambierà la sua vita.

La bella Elenoire Casalegno accompagna molti italiani ogni giorno con la sua trasmissione ‘Vite da copertina’. Si tratta di un programma spensierato, che aiuta il pubblico a distogliere il pensiero da quelle che sono le problematiche quotidiane. Per questo molti di quelli che la seguono in televisione, probabilmente sono abituati a vederla allegra, sorridente e spensierata.

A contribuire a questa immagine di donna ottimista c’è anche il suo profilo Instagram. Nella pagina ufficiale Elenoire posta scatti di lavoro o immagini spensierate in cui mostra la mise indossata prima di recarsi a lavoro. Oggi, però, la conduttrice ha voluto condividere con il suo pubblico un momento di riflessione ed uno stralcio più profondo della sua personalità.

Elenoire Casalegno: “Chiudo un capitolo della mia vita”

Il post ci mostra una Casalegno con i capelli ancora arruffati e lo sguardo intenso, perso nel vuoto, come se qualche pensiero le ingombrasse la mente. A conferma di questa sensazione arriva la prima frase contenuta nel post: “Chiudo definitivamente un capitolo della mia vita”. La conduttrice non entra mai nel dettaglio, ma pur rimanendo nel vago fa capire che questa scelta arriva dopo una lunga riflessione ed è importante: “Buongiorno così, oggi è un giorno importante. Avrei preferito farne a meno, ma ogni percorso, anche quello più tortuoso, porta conoscenza, consapevolezza ed è un’opportunità per evolvere”.

Successivamente la conduttrice si lancia in una riflessione: “I saggi dicono che non tutto il male viene per nuocere ed anche se in un primo momento è difficile da comprendere, da accettare, col tempo scopri quanto siano vere queste parole. Dipende da noi, se realmente abbiamo voglia di crescere, di avanzare. Oggi più che mai ho sete di sapere, di dare un senso a tutto ciò che mi accade e non lasciare nulla al caso. Coloro che mi hanno fatto del male, mi hanno tradita, delusa, inconsapevolmente mi hanno dato la possibilità di mettermi in gioco, di conoscere alcune sfumature della mia persona a me nascoste, mi hanno resa, pian piano, un po’ più forte”.