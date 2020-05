Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi, senza lavoro da febbraio

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono in crisi: a causa della pandemia entrambi sono rimasti senza lavoro da fine febbraio, e il futuro per la loro famiglia li spaventa.

Non è un buon periodo facile per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che hanno vissuto il periodo di lockdown insieme alla figlia Maria, di soli sette anni. Durante questo periodo Carmen Russo ha lanciato un grido d’allarme più volte: entrambi, lei e il compagno, sono rimasti senza lavoro, ma nessuno sembra preoccuparsi della vita degli artisti como loro. La Russo ha dichiarato, in un’intervista concessa al settimanale NuovoTv, di essere molto preoccupata per il futuro suo e della sua famiglia. Secondo Carmen il problema più grave è il lavoro: le ospitate in televisione per lei ed Enzo Paolo Turchi sono ovviamente diminuite, così come le serate nelle piazze. L’accademia di danza che la coppia gestisce a Palermo, tra l’altro, è chiusa da mesi: “Siamo bloccati su ogni fronte”, ha ammesso Carmen. Dice di essere cosciente del danno economico subito, e per lei e la sua famiglia la vita dopo la pandemia non tornerà mai alla normalità.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Carmen Russo, si allarga la famiglia: una “sorellina” in arrivo per Maria

Carmen Russo senza lavoro da febbraio, è crisi per la sua famiglia