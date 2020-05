Meteo della settimana da lunedì 25 maggio: che tempo farà in Italia. Le previsioni in dettaglio.

Siamo entrati nell’ultima settimana di maggio e il tempo meteorologico che ci attende sarà all’insegna dell’anticiclone ma anche dell’instabilità. Di nuovo si alterneranno belle giornate di sole, con clima mite e piacevole, a piogge e rovesci, ma in rapido passaggio. Ecco le previsioni meteo per la settimana del 25 maggio.

Meteo della settimana dal 25 maggio: il tempo in Italia

Il mese di maggio è letteralmente volato, mentre in Italia e in gran parte d’Europa le limitazioni imposte dalla quarantena, per contenere l’emergenza sanitaria del coronavirus, sono state allentate. Dallo scorso 18 maggio possiamo muoverci più liberamente e soprattutto senza autocertificazione, anche se ancora ciascuno all’interno della propria regione. Qualche deroga è stata concessa agli abitanti di province diverse tra regioni confinanti. Il 3 giugno, quindi tra poco più di una settimana, potremo tornare a spostarci su tutto il territorio nazionale, anche se è probabile che vengano introdotte delle limitazioni per quelle zone ancora con un elevato numero di contagi.

Nel frattempo, le maggiori libertà di movimento ci hanno consentito di fare lunghe passeggiate ed escursioni in mezzo alla natura, sempre nel rispetto delle regole di sicurezza: distanziamento sociale e obbligo di mascherina nei luoghi affollati (anche all’aperto quando è difficile mantenere le distanze). Bei giorni scorsi, nonostante qualche instabilità, abbiamo avuto su buona parte d’Italia belle giornate di sole che hanno permesso le attività all’aria aperta. Vediamo se anche i prossimi giorni il tempo consentirà sport e attività all’aperto.

Previsioni meteo in dettaglio

Il fronte perturbato che lo scorso weekend ha attraversato velocemente parte del Centro Nord Italia se n’è già andato, diretto verso i Balcani. sull’Italia è tornata l’alta pressione che a inizio di questa settimana, lunedì 25 a martedì 26 maggio, favorirà il bel tempo praticamente ovunque, con condizioni meteo di cieli soleggiati o poco nuvolosi. La bassa pressione attiva sui Balcani potrà, tuttavia, portare qualche disturbo anche su alcune regioni italiane a partire da metà settimana, con fenomeni e temperature in diminuzione. Lo annuncia il servizio meteorologico di 3bmeteo.com.

Nella giornata di lunedì 25 maggio, il tempo sull’Italia sarà prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature in lieve aumento al Centro Nord. Mentre al Sud il termometro scenderà di qualche grado, ma sempre in un contesto di clima mite. Verso sera potrebbe verificarsi qualche fenomeno locale sulle Alpi Orientali, quelle Marittime e sull’Appennino meridionale.

Martedì 26 maggio, la permanenza dell’alta pressione assicurerà ancora tempo stabile in Italia. Alcune infiltrazioni dai Balcani, tuttavia, come abbiamo anticipato, porteranno al pomeriggio degli addensamenti di nubi su Apli, Prealpi e Appennini, così come nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Questa situazione potrà favorire qualche fenomeno piovoso, seppure isolato, in particolare sulle Dolomiti.

Da mercoledì 27 maggio i fenomeni portati dalla bassa pressione presente sui Balcani potrebbero intensificarsi. Una corrente depressionaria potrebbe raggiungere le regioni meridionali, portando nuovi fenomeni, in particolare sulla dorsale appenninica centromeridionale. Fenomeni locali potrebbero interessare anche le Alpi occidentali. Nuove infiltrazioni di aria fresca potrebbero raggiungere ancora l’Italia anche nella seconda parte della settimana. Di conseguenza, potrebbero verificarsi nuove precipitazioni, in particolare sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali. Al momento, tuttavia, si tratta ancora solo di tendenze meteo. Per avere previsioni più precise bisogna ancora attendere l’evoluzione delle condizioni meteo delle prossime ore.

