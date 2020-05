Incidente Spoleto | Cristina muore tragicamente a 30 anni | FOTO

La povera Cristina se n’è andata via troppo presto. Tutta colpa delle gravi conseguenze di un incidente avvenuto vicino a Spoleto.

Un grave in incidente a breve distanza da Spoleto, in provincia di Perugia, è costato la vita ad una giovane donna. Lei si chiamava Cristina Crispini ed aveva 30 anni. Stava viaggiando a bordo di uno scooter nella serata di sabato quanto è andata ad urtare con violenza un mezzo dell’Esercito Italiano.

L’impatto si è verificato nei pressi della stazione di Norcia e tutto è accauduto nel giro di pochi secondi. La Vespa Piaggio sulla quale Cristina occupava il posto del passeggero era guidata da un suo amico. Assieme a loro due c’erano diversi amici, di ritorno da una gita all’aperto. Tra questi c’era anche il fratello della vittima, che lavora come operatore del 118 ma che non è riuscito a fare nulla per poter salvare sua sorella. Troppo gravi le lesioni riscontrare. La giovane è volata via dalla sella, sbattendo con la testa per terra. Questo impatto con l’asfalto le è costato carissimo. Da valutare ancora sia la dinamica di questo incidente presso Spoleto che la eventuale presenza o meno del casco.

Incidente Spoleto, ferito gravemente il conducente del motorino

Subito sul posto è giunta una ambulanza, il cui personale medico però non ha potuto fare niente. La Procura ha disposto lo svolgimento di un esame autoptico, con il cadavere trasferito ora all’ospedale di Perugia. Ricoverato in codice rosso il conducente del ciclomotore, un 33enne portato in elisoccorso in ospedale sempre a Perugia. Attualmente sarebbe in pericolo di vita. Nessuna conseguenza invece per i militari a bordo della jeep.

