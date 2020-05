Emma Marrone in lacrime confessa: “Stamattina ho pianto”

La cantante salentina Emma Marrone, stamane ha confidato ai suoi numerosi fan di aver pianto subito dopo essersi svegliata.

Il pianto è una conseguenza del nostro fisico ad una dose massiccia di emozioni. Si può piangere per la rabbia, per la tristezza, per la nostalgia, per la commozione ed anche per la felicità. Emma Marrone in questi anni non si è mai vergognata dei propri sentimenti e se deve manifestarli attraverso il pianto non si frena. Questo perché negli anni la cantante ha compreso che quello che è ritenuto da molti un segno di debolezza, in realtà non lo è.

Aprirsi agli altri, anche nei momenti di massima debolezza e fragilità è un atto di coraggio una scelta davvero coraggiosa, poiché ci espone al rischio di essere presi di mira, ma soprattutto ci rende più umani. Questa mattina Emma ha pubblicato un post in cui confessa ai follower di aver pianto non appena ha aperto gli occhi. Il motivo di tale reazione, però, non è stato un grande dispiacere, bensì felicità e gratitudine, ma nei confronti di chi?

Buon compleanno Emma Marrone

Oggi Emma compie 36 anni e su Instagram fa il punto della sua vita fino ad oggi: “Sono nata il 25 maggio del 1984 alle 11:50 di venerdì. Oggi soffio 36 candeline. Facciamo un breve punto della situazione. Partiamo dalla cosa più banale. Si, penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille. Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo. Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne. Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente.

Ma tanta tanta”.

I motivi per rallegrarsi di questa vita fino ad ora ci sono tutti ed è proprio questo che l’ha fatta commuovere: “Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più”. Insomma la Marrone è grata alla vita. Sebbene abbia passato momenti difficili, infatti, può dirsi soddisfatta e ringraziare chi di dovere per averle regalato l’opportunità di vivere tante emozioni intense.