Bianca Guaccero, errore in diretta: viola il distanziamento – VIDEO

Piccolo ‘errore’ in diretta per Bianca Guaccero durante la trasmissione Detto Fatto: viola il distanziamento e tocca Jonathan Kashanian.

Da lunedì 11 maggio, la conduttrice Bianca Guaccero è tornata in onda su Raidue con Detto Fatto. La bella pugliese ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato di essere felice del ritorno: “Mi mancava la telecamera che si accende, l’adrenalina e la gioia di entrare nello studio”.

Al suo fianco, in queste puntate, c’è Jonathan Kashanian: “Ripartiamo, e lo facciamo per tutto l’amore che ci dimostrate sempre anche in una situazione come questa. Ce la metterò tutta per strapparvi qualche sorriso, ormai mi conoscete, non riesco ad essere diversa da così”.

Ma proprio con l’ex gieffino si è verificato un piccolo ‘errore’ in diretta. Infatti, la conduttrice lo ha toccato, togliendogli il cappello e di fatto non rispettando le norme sul distanziamento sociale. Accortasi dell’accaduto, ha spiegato: “Lo sai che non ci ho pensato? Mi è sfuggito, non ci ho ragionato su. Ho perso il controllo. Non avrei dovuto farlo”. Il suo collaboratore ha provato a minimizzare con un po’ di ironia: “Verrà disinfettato, sappilo!”.