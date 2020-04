Incidente Bianca Guaccero, la conduttrice in diretta spiega cosa le è successo e cerca di tranquillizzare i suoi fan molto preoccupati per la sua salite.

Detto Fatto non è attualmente in onda, ma sul profilo Instagram del programma vengono trasmesse delle dirette ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Il nuovo format chiamato Pronto Detto Fatto è condotto da Bianca Guaccero ed ha come ospiti tutti i tutor tra cui Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi, Elisa D’Ospina e Jonathan Kashanian. Nella rubrica di oggi 27 aprile, la conduttrice ha parlato di un suo incidente alla mano avvenuto anni fa, di cui si sta parlando ultimamente nei giornali.

“Ho letto alcuni titoli su un mio presunto incidente. Ho aperto e mi sono accorta che sono andati a riesumare una notizia di due anni fa. Non ho tagliato la mano, mi sono fatta male al dito e mi hanno dato due punti”, così ha spiegato Bianca Guaccero, chiarendo per i suoi followers le news trattate dai giornali. E’ stata passata la parola a Jonathan Kashanian che, da alcuni giorni, ha un ammiratore sconosciuto che gli invia dei regali. Lo stilista ha ammesso di essere un po’ spaventato della situazione e di non capire se sia uno scherzo o altro. Bianca nella scorsa diretta aveva rivolto un appello per chiedere allo sconosciuto di palesarsi e oggi Jonathan ha aggiornato tutti su come procede la storia: “La verità è che tu con il tuo appello lo hai spaventato, non mi ha più inviato nessun regalo”.

Bianca Guaccero, Detto Fatto potrebbe tornare su Raidue

Infine, prima di salutare i suoi followers su Instagram, Bianca Guaccero ha annunciato che venerdì sarà trasmessa l’ultima diretta: “Ragazzi noi ci vediamo mercoledì con l’ultima puntata di Pronto Detto Fatto…poi chissà”. Sembra che si apra la possibilità per Detto Fatto di tornare in televisione su Raidue.