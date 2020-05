Stasera in tv serie Rai – L’Allieva stagione 2: cast e trama episodi di oggi

Questa sera in tv torna la serie Rai L’Allieva, con la seconda stagione e gli ultimi due episodi: tutti i dettagli sulla fiction in onda oggi, 24 Maggio

La giovane laureanda in medicina è cresciuta e in questa seconda stagione avremo modo di osservare un’Alice più consapevole di se stessa. Questo darà ancora più filo da torcere ai suoi amori, costretti a venire allo scoperto per poterla conquistare. La serie in onda su Rai 1 inizierà alle ore 21.25, con due episodi. Scopriamo insieme le anticipazioni sulla stagione 2 e la trama dei due episodi di questa sera in tv.

L’Allieva 3: a quando il ritorno?

La terza stagione della serie ci sarà e questa è una certezza.

Ciò che, invece, è indubbio è il quando. Sì perché come la stessa Alessandra Mastronardi ha raccontato tramite i sui canali social, le riprese iniziate nel 2019 sono state interrotte dal dilagare dell’epidemia dovuta al Covid-19 e il conseguente lockdown. Nel frattempo, questa sera va in onda il finale di stagione della seconda serie con le puntate 11 e 12. Episodio 11, Omega come omicidio

Claudio Conforti annuncia ad Alice che rinuncerà al posto offertogli a Baltimora per concorrere al ruolo di direttore dell’Istituto di Medicina legale. Sicuro di sé, il medico legale è convinto di essere prossimo ad assumere la carica. D’altra parte Conforti si dice anche pronto a un nuovo importante passo nella relazione con Alice: conoscere i suoi genitori. Tuttavia, un nuovo caso interrompe l’idillio. Il vicequestore Calligaris viene ferito davanti all’Istituto e Claudio e Alice vengono coinvolti nelle indagini. L’inchiesta porterà la ragazza a riflettere sui sentimenti che prova nei confronti del suo mentore.

Episodio 12, Corsa cieca Il corpo senza vita di un allenatore podistico viene ritrovato ai bordi di una pista. L’unico testimone dell’accaduto è un non vedente. Arthur comunicherà ad Alice di voler tornare a Roma per starle vicino. L’Allieva, cast:

Alessandra Mastronardi (Alice Allevi)

Lino Guanciale (dottor Claudio Conforti)

Dario Aita (Arthur Malcomess)

Michele Di Mauro (Roberto Calligaris)

Francesca Agostini (Lara Proietti)

Pierpaolo Spollon (Marco Allevi)

Jun Ichikawa (Yukino Nakahama)

Chiara Mastalli (Silvia Barni)

Martina Stella (Ambra Negri Della Valle)

Ray Lovelock (professor Paul Malcomess)

Tullio Solenghi (professor Paul Malcomess)

Emmanuele Aita (Paolo Macrì)

Francesco Procopio (Giorgio Anceschi)

Fabrizio Coniglio (Fabrizio Visone)

Anna Dalton (Cordelia Malcomess)

Giuseppe Antignati (Guido Allevi)

Laura Mazzi (Susanna Allevi)

Giorgio Marchesi (Sergio Einardi)

Giselda Volodi (professoressa Valeria Boschi)

Chiara Ricci (dottoressa Beatrice Alimondi)

Claudia Gusmano (Erika Lastella)

L’Allieva 2 – Promo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI