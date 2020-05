Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 24 Maggio

Che Tempo Che Fa torna questa sera in tv con aggiornamenti sull’attualità con esperti, politici e artisti: gli ospiti di oggi, 24 maggio

A Che Tempo Che Fa i temi d’attualità più dibattuti verranno affrontati con tanti artisti ed esperti, ovviamente con particolare attenzione all’emergenza Coronavirus.

La trasmissione di Rai 2 in onda alle ore 21.05 e condotta da Fabio Fazio mantiene invariato il suo pool di protagonisti composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Raul Cremona.

Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi a Che Tempo Che Fa.

Leggi anche –> Che Tempo Che Fa torna questa sera in tv con aggiornamenti sull’attualità con esperti, politici e artisti: gli ospiti di oggi, 24 maggio

Aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e non solo

L’iconica trasmissione di Rai 2 condotta da Fabio Fazio torna stasera in televisione per l’ultimo appuntamento della stagione, della carica di ospiti di spicco appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica, dell’informazione e della scienza. L’emergenza sanitaria ed economica dovuta al Coronavirus continua a essere centrare nella scaletta del programma, tuttavia non mancheranno momenti dedicati all’arte e alle risate, giusto per stemperare un po’ il clima di tensione che l’epidemia ha creato nel nostro Paese, come in tutto il mondo.

Che tempo che fa ospiti: il virologo Roberto Burioni;

Luciana Lamorgese

Ministra dell’Interno;

Ministra dell’Interno; Giovanni Malagò

Presidente del CONI;

Presidente del CONI; Simone Inzaghi ;

; Paola Perego ;

; Roberto Saviano

lo scrittore interverrà in collegamento da New York;

lo scrittore interverrà in collegamento da New York; Francesco Piccolo

autore del libro Momenti trascurabili vol. 3;

autore del libro Momenti trascurabili vol. 3; Marco Travaglio ;

; Carlo Cottarelli

economista;

economista; Giampiero Mughini ;

; Enrico Brignano ;

; Carlo Verdelli ;

; Lello Arena ;

; Raphael Gualazzi

l’artista farà una speciale esibizione live;

l’artista farà una speciale esibizione live; Andrea Antinori

direttore di Immunodeficienze Virali all’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma;

direttore di Immunodeficienze Virali all’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma; il microbiologo Rino Rappuoli

direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia, Siena;

direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia, Siena; il direttore di Rai News Antonio Di Bella;

Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Marc Innaro da Mosca, Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra

corrispondenti Rai.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI