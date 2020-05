Loredana Lecciso, chi è l’ex marito Fabio Cazzato: vita privata e carriera

Loredana Lecciso, chi è l’ex marito Fabio Cazzato. Cosa sappiamo della sua relazione con la showgirl e della figlia della coppia, Brigitta.

Loredana Lecciso è famosa al pubblico soprattutto per via della sua storia d’amore con il cantante Al Bano Carrisi. I due hanno sempre reso pubblica la loro relazione, e sono apparsi insieme in diversi programmi televisivi. Dalla loro unione sono nati due figli: Jasmine e Al Bano Jr., quest’ultimo meglio conosciuto con il soprannome di Bido. Quello che non tutti sanno è che Loredana Lecciso, prima di Al Bano, è stata sposata negli anni ’90 con Fabio Cazzato, dal quale ha avuto la figlia Brigitta. Loredana e Fabio sono stati insieme dal 1993 al 1996, ma sull’uomo non si sa quasi niente.

Loredana Lecciso, chi è Brigitta, figlia avuta da Fabio Cazzato

La primogenita della showgirl, Brigitta appunto, pare essere molto legata ad Al Bano, tanto da considerarlo quasi un padre adottivo. Sui social la giovane 21enne condivide tutti i giorno fotografie insieme ai componenti della famiglia Carrisi: la loro è una vera e proprio famiglia allargata, e tra tutti i membri si è instaurato un bellissimo rapporto. Brigitta Cazzato è davvero bellissima, come i suoi fratelli e le sue sorelle: ha lunghi capelli castano scuro e lo sguardo penetrante simile a quello di Loredana. In un’intervista al settimanale Nuovo, Al Bano ha voluto zittire le incessanti voci di gossip riguardo il possibile ritorno di fiamma con le due donne più importanti della sua vita: Romina Power e Loredana Lecciso. L’artista ha dichiarato di non essere fidanzato con nessuna delle due, ma ammette di aver costruito un bel rapporto con entrambe soprattutto per i figli.

