Anna Tatangelo, la paura di Gigi D’Alessio: scoppia un nuovo amore?

Dopo ben 16 anni è terminata la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: lo stesso cantante napoletano ha una grande preoccupazione per la sua ex

Non stanno più insieme: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti addio dopo ben sedici anni chiudendo definitivamente la loro storia d’amore. Sui social è arrivato l’annuncio dei due cantante

e così il settimanale Oggi ha svelato: “La paura è soprattutto di D’Alessio, gelosissimo, insofferente. Terrorizzato dall’idea che Anna possa trovare un altro uomo e voltare pagina. Per sempre”. Dopo tantissimi anni la loro storia d’amore è terminata con tanta paura ora per il cantante napoletano con l’articolo della rivista di gossip intitolato: “Anna dice basta e Gigi teme spunti un altro”. Attualmente, però, per la cantante di Sora non ci sarebbe nessun amore, ma la preoccupazione è che possa spuntare a breve.

Anna Tatangelo, l’addio con Gigi D’Alessio

La stessa cantante italiana, inoltre, ha svelato anche nuovi dichiarazioni come riportate dal settimanale: “Gigi e io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, succede a tanti, è successo anche a noi”. L’addio sembra ormai definitivo dopo che la coppia aveva attraversato una crisi negli anni scorsi. Il motivo della separazione sarebbe dovuto proprio al mancato matrimonio dei due come svelato dalla stessa rivista di gossip: “È arrivato l’anello di fidanzamento, ma non è stato seguito dalla proposta di matrimonio e Anna, dice chi le sta vicino, continua a non sentirsi legittimata nel suo ruolo di compagna e di mamma”.