Verissimo, oggi 23 maggio 2020: ospiti e anticipazioni

Verissimo: puntata imperdibile quella di oggi, sabato 23 maggio 2020. Tra gli ospiti anche una coppia amatissima dal pubblico.

Verissimo, celebre programma di Silvia Toffanin, in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5, è tornato dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus. La trasmissione ovviamente ha dovuto cambiare il suo format: al nome è stato aggiunto “Le Storie”, e non c’è pubblico in studio. Gli ospiti restano per ora “virtuali”, in collegamento, ma presto la Toffanin potrebbe adattarsi alla “nuova fase 2” e consentire alcune interviste in studio, come avviene già nelle trasmissioni di Barbara D’Urso.

Verissimo, ospiti e anticipazioni di oggi 23 maggio 2020

Oggi, sabato 23 maggio 2020, andrà in onda una nuova puntata di “Verissimo – Le Storie”. Le anticipazioni raccontano che in studio saranno proposti alcuni videomessaggi registrati dagli ospiti della puntata, tra i quali il nuotatore Luca Dotto, il concorrente di “Amici Speciali” Michele Bravi e una coppia davvero amatissima dal pubblico italiano: Beatrice Valli e Marco Fantini. I due sono diventati genitori della piccola Azzurra da pochi giorni, ed è di questo che parleranno oggi a Verissimo. La pagina ufficiale del programma di Canale 5 ha annunciato la partecipazione della coppia nella puntata di oggi con un post su Instagram: “Beatrice Valli e Marco Fantini racconteranno a Verissimo le prime emozioni dopo la nascita della loro piccola Azzurra”. Da quando è stata svelta la notizia, il loro videomessaggio è uno dei più attesi della puntata. Oggi Verissimo riproporrà vecchie interviste a Michele Bravi, Loretta Goggi, Claudia Pandolfi, Claudio Bisio e Juliana Moreira con Edoardo Stoppa. Tra gli artisti e personaggi presenti questo sabato nel grande coro virtuale di “Imagine for Verissimo” ci saranno Alvin e Katia Follesa, Marco Carta e le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi. La riflessione finale, invece, sarà affidata a Michele Placido con la moglie Luna Vincenti.

