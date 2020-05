Stasera in tv – Amici Speciali di Maria De Filippi: le anticipazioni

Amici Speciali di Maria De Filippi è il serale indetto per aiutare il Paese in questo periodo di crisi economico-sanitaria: le anticipazioni di oggi, 22 maggio

Anche i protagonisti di Amici di Maria De Filippi (e non solo) si sono messi a disposizione per una delle iniziative benefiche organizzate per contrastare la difficile situazione economico-sanitaria cui il nostro Paese è andato incontro, subendo purtroppo un impatto maggiore rispetto a quasi tutto il resto del mondo. Amici Speciali raccoglierà proventi grazie alle esibizioni di artisti che devono proprio al programma di Maria De Filippi il loro successo. Il serale solidale pianificato in collaborazione con Tim andrà in onda oggi, 22 maggio, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20.

Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla serata.

Amici Speciali

Maria De Filippi conduce uno speciale che intende raccogliere fondi a scopo benefico. In questo secondo appuntamento, i talentosi ex allievi e alcuni altri artisti saranno ancora divisi in squadre e competeranno per la gioia del pubblico a casa. A valutare le esibizioni sarà la giuria d’eccezione composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Eleonora Abbagnato. Inoltre esprimeranno il loro parere alla giuria Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Le performance dei ragazzi verranno giudicate anche da quattro rappresentanti di quattro network radiofonici: Anna Pettinelli (Radio Dimensione Suono), Daniela Cappelleti (Radio Italia), Federica Gentile (Rtl 102.5) e Alessandro Sansone (Radio 105). La prima puntata dello show è stata vinta dal ballerino Alessio Gaudino della squadra bianca.

I protagonisti della serata:

Gabriele Esposito;

Alessio Gaudino;

Andreas Muller;

Umberto Gaudino;

Javier Rojas;

Irama;

Michele Bravi;

Giordana Angi;

Alberto Urso;

la band The Kolors;

Random;

Gaia Gozzi.

