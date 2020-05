Stasera in tv film – Il Professor Cenerentolo: cast, location, trailer e trama

Il Professor Cenerentolo, film del 2015, vede Leonardo Pieraccioni nei panni di Umberto, detenuto ammesso al servizio diurno come bibliotecario che incontra l’amore: i dettagli sul film in onda oggi, 22 maggio

Film scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, Il Professor Cenerentolo racconta la storia di un detenuto che, ammesso al servizio diurno come bibliotecario, per puro caso incontra Morgana, una ragazza di cui si innamora a prima vista. La pellicola che andrà in onda oggi, 22 maggio, su Rai 3 alle ore 21.20, è stata interamente girata nel Lazio tra Roma, Formia, Gaeta e Ventotene.

Il Professor Cenerentolo, film trama

Umberto Massaciuccoli dopo essere stato arrestato a causa di una rapina di banca non riuscita è finalmente arrivato a ridosso della fine della pena. Grazie alla buona condotta, il detenuto viene ammesso al lavoro diurno fuori dal penitenziario. Durante il giorno si impegna nel ruolo di bibliotecario e di tutor della figlia del direttore della prigione, con l’obbligo di rientrare in carcere entro la mezzanotte. Casualmente incontra Morgana per la quale inizia a provare subito dei sentimenti. La ragazza per un equivoco crederà che Umberto lavori nel carcere come insegnante e, pur di avere una possibilità con lei, “il professore” finirà per avallare l’errore…

Il Professor Cenerentolo, cast:

Leonardo Pieraccioni (Umberto Massaciuccoli)

Laura Chiatti (Morgana)

Davide Marotta (Arnaldo)

Flavio Insinna (direttore del carcere)

Massimo Ceccherini (Tinto)

Nicola Acunzo (Calabrese)

Nicola Nocella (agente Nocella)

Lorena Cesarini (Sveva)

Manuela Zero (Mia)

Lisa Ruth Andreozzi (Martina Massaciuccoli)

Sabrina Paravicini (Sabrina)

Lucianna De Falco (signora Mammolotti)

Sergio Friscia (don Vincenzo)

Emanuela Aurizi (sposa)

Lorenzo Renzi (Hannibal)

Pietro Ghislandi (Pangrattato)

Giulia Sofia Paolucci (Maria)

Arturo Gambardella (ballerino)

Gaetano Gennai (Gennai)

Niki Giustini (Giustini)

Alessandro Paci (Agente di polizia)

Il Professor Cenerentolo, trailer