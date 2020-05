L’attacco di Deianira Marzano a Fabio Colloricchio: “Falso”

L’influencer Deianira Marzano ha criticato il comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio: ecco il motivo

Continuano le polemiche a distanza tra l’influencer, Deianira Marzano e Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e donne. Su Instagram la ragazza ha attaccato Fabio non credendo alla possibilità che lui abbia contratto il covid. Inoltre, ha criticato il suo atteggiamento pubblicando soltanto un falso test per pubblicizzare una clinica. Questi attacchi hanno fatto infuriare Colloricchio, che ha subito criticato l’influencer Deianira: “Ma tutto a posto che segui certi personaggi che vivono di polemiche solo per richiamare l’attenzione? Il test è vero! Come puoi pensare sia falso? Curati tu e Deianira…”.

Fabio Colloricchio Deianira Marzano, quanti attacchi

Pronta la risposta dell’influencer che su Instagram ha attaccato nuovamente l’ex tronista di Maria De Filippi: “Fabio Colloricchio tu sei solo un ‘coronafake’, anzi sei un fake e basta! Dici che io voglio visibilità….Parli proprio tu che per avere visibilità hai fatto se*so davanti alle telecamere…”. Infine, la stessa Deianira Marzano ha svelato: “Anche le infermiere hanno commentato il tuo post e ti hanno detto di togliere quelle foto e di eliminare quelle eresie che hai scritto…”