Stasera in tv – Le Iene Show, le anticipazioni del 19 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, 19 maggio, con una nuova puntata de “Le Iene Show” in prima serata su Italia Uno: ecco le anticipazioni

Questa sera, martedì 19 maggio, andrà in onda su ItaliaUno in prima serata una nuova puntata de “Le Iene Show”. Vittima di uno scherzo sarà Fabio Caressa, il noto telecronista e conduttore di Sky Sport, con il servizio di Nicolò De Devitiis. Caressa viene coinvolto in una finta vicenda della figlia e del suo fidanzato a causa di alcuni ricatti alla prof. di filosofia: ci sarà da ridere.

Stasera in tv – Le Iene Show, le curiosità

Giulio Golia, poi, tornerà ad occuparsi della vicenda dell’omicidio di Marco Vannini scoprendo nuovi retroscena sul passato di Antonio Ciontoli. Dopo la scoperta di fine febbraio con documenti esclusivi con le dichiarazioni di un testimone: “Ma lo sapete che il Ciontoli aveva avuto un precedente perché si era fermato sull’Aurelia e aveva caricato una donnina e poi non l’aveva pagata…”, ora lo stesso Golia ha ottenuto nuovi documenti. Nel verbale di interrogatorio dei carabinieri, Ciontoli svelava così il rapporto sessuale negando tutte le altre accuse. Ci saranno novità per quanto riguarda il suo passato con nuovi documenti esclusivi. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 19 maggio, con Le Iene Show.